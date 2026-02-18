国会では衆議院と参議院それぞれで総理大臣の指名選挙が行われ、自民党の高市総裁が第105代総理大臣に選出されました。【映像】高市総裁が第105代総理大臣に選出された瞬間衆議院では、自民党と日本維新の会の議員らが自民党の高市総裁に投票し、1回目の投票で半数を大きく上回る354票を得て、高市氏が総理大臣に指名されました。参議院では、1回目の投票で高市氏が123票と過半数まで1票足りず、立憲民主党と公明党などの議