18日に召集された特別国会での首相指名選挙は、衆議院・参議院ともに高市早苗氏が指名されました。午後1時から行われた衆院本会議では、投票総数464票のうち、自民党・日本維新の会などの354票を集めた高市氏が首相に指名されました。一方、参議院では1回目の投票で過半数に1票届きませんでした。しかし、中道改革連合の小川代表との決選投票の結果、つい先ほど、高市氏が首相に指名されました。高市氏は、国会内での各党派への挨