トレジャー・ファクトリーがこの日の取引終了後に、２６年２月期の連結業績予想について、売上高を４６２億５２００万円から４８３億５２００万円（前期比１４．６％増）へ、営業利益を４４億２０００万円から４６億９４００万円（同１６．３％増）へ、純利益を３０億８００万円から３１億４１００万円（同１５．９％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を２０円から２１円へ引き上げ年間配当予想を４０円（前期