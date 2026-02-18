ブックオフグループホールディングスはこの日の取引終了後、伊藤忠商事との資本・業務提携を発表した。 伊藤忠傘下のファミリーマートが持つ店舗網を活用したリユース品の仕入強化をはじめ、プレミアムサービス事業（ブランド品買い取りやジュエリーの修理・販売など）の出店拡大や集客、海外事業の推進、新規事業の立ち上げなどを図る。伊藤忠はブックオフＧの株主である小学館