Kodak Charmera 株式会社SAEDAは2月18日（水）、香港の写真・カメラ関連ブランドRETO（RETO Production Ltd.）と日本国内における正規代理店契約を締結した。Kodak CHARMERAなどのKodakブランド製品を、家電量販店や専門店で順次展開していく。 取り扱い予定の製品はKodak CHARMERA、Snapic A1、Ektar H35シリーズといったカメラのほか、RETOレンズ付きフィルムなど。ストラップやケースといった関連アクセサリ