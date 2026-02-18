リンクをコピーする

日経平均株価 始値56734.27 高値57392.89 安値56734.27 大引け57143.84(前日比 +577.35 、 +1.02％ ) 売買高22億6946万株 (東証プライム概算) 売買代金6兆4196億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は5日ぶり反発、一時800円超高 ２．国会召集・内閣発足で政策期待 ３．対米投融資案件発表、ダ