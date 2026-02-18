大分県別府市で17日に住宅が全焼し、1人の遺体が見つかった火事で、死亡したのはこの家に住む59歳の女性と判明しました。 【写真を見る】住宅1棟を全焼遺体は住人の59歳女性と判明死因は一酸化炭素中毒大分・別府市 17日午前9時すぎ、別府市亀川で木造平屋建ての住宅から出火し、約55平方メートルを全焼。焼け跡から1人の遺体が発見されました。 警察が身元の確認を進めた結果、遺体は火事のあと連絡がとれなくなっ