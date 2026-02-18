ミラノ・コルティナオリンピック、スピードスケートの女子団体パシュートで、日本の3大会連続メダルに、解説を務めた郄木美帆選手（31）の姉・菜那さんも大興奮だった。4年前は郄木選手と佐藤綾乃選手、姉の菜那さんで銀メダルを獲得。しかし転倒もあった菜那さんは涙を流していた。そして今回、強豪オランダとの準決勝、菜那さんはメダルをかけたレースの解説を担当。郄木選手は自らが立ち上げた「チーム・ゴー