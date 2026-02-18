先月、日本を訪れた外国人の数は4年ぶりに前の年の同じ月を下回りました。日本政府観光局によりますと、先月の訪日外国人の数は359万7500人と、前の年の同じ月を4.9％下回りました。中国からの訪日者数は、暦の関係で春節の時期が1月から2月にずれたことや、政府が日本への渡航自粛を呼びかけたこともあり、38万5300人と前年の同じ月からおよそ6割減少しました。訪日外国人の数が前年同月を下回るのは2022年1月以来です。