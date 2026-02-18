「トランスフォーマー」シリーズで知られるシャイア・ラブーフが、現地時間2月17日に米ニューオーリンズで逮捕された。酩酊状態で乱闘騒ぎを起こしたとみられ、軽暴行罪2件で訴追されるようだ。妻ミア・ゴスとの破局も伝えられる。【写真】愛娘がモチーフ？シャイアが公開した背中一面の巨大タトゥーVarietyやJust Jared、Page Sixなど米メディアによると、シャイアはカトリックのお祭りであるマルディグラが行われているニ