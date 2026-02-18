3年前、名古屋市中区で男性を殺害し7400万円相当の金品を奪った強盗殺人などの罪に問われている女の裁判員裁判で、検察は無期懲役を求刑しました。 【写真を見る】名古屋･新栄のクローゼットに遺体 強盗殺人などの罪に問われている32歳女の裁判 検察側｢ホストをナンバーワンにするため…｣ 無期懲役を求刑 名古屋地裁 起訴状などによりますと、名古屋市北区の無職・内田明日香被告（32）は、2023年、中区新栄のマンシ