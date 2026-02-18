旧正月は北朝鮮でも代表的な民俗の祝祭日だ。旧正月前後を休日に指定して連休を過ごす韓国とは違い、北朝鮮は旧正月当日だけを休日とする。しかし今年のカレンダーを見ると、北朝鮮も15日から17日まで3連休を過ごすことが確認できる。日曜日の15日と17日の旧正月の間に北朝鮮当局が民族最大の祝祭日と規定した金正日（キム・ジョンイル）総書記の誕生日、光明星節（2月16日）があるからだ。政府の内外では、北朝鮮当局が今年、光明