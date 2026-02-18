インフルエンザの感染が拡大し、山形県全体で今シーズン2度目の警報レベルに達しました。また、主に子どもが発症する水ぼうそうの感染も広がり、県全体で注意報レベルとなりました。県衛生研究所が18日に発表した最新の調査結果によりますと県内39の定点医療機関から2月15日までの1週間に報告されたインフルエンザ感染者の数は合わせて1224人で、前の週よりも82人増加しました。定点医療機関1か所あたりの感染者の数は31.38