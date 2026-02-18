モデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が18日、自身のインスタグラムを更新。母・京子さんのお手製ふりかけへの反響を伝えた。今月5日に第1子妊娠を発表したみちょぱ。ストーリーズでは、母のアカウントを添えて「お手製のふりかけをおにぎりにして現場に持参するのが最近の定番です」と告白。「昔よく作ってくれててカルシウムたっぷりで急に食べたくなって作ってもらった」と、ラップに包まれたおにぎりの写