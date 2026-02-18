◇練習試合ロッテ4―2広島（2026年2月18日コザしんきんスタジアム）ロッテの新外国人ジャクソン（前DeNA）が移籍後初登板。2回を1安打無失点と貫禄の投球を見せた。初回1死からファビアンに中前打を許したものの、モンテロを左飛、佐々木を三ゴロに仕留めて無失点に切り抜けると、2回は坂倉を二ゴロ、中村を遊ゴロ、勝田を右飛に打ち取った。右腕は「今日、意識したことはストライクを投げて、積極的に打者を追い込んで