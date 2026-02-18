ラッパーの漢 a.k.a. GAMIがMCを務める料理番組『漢 Kitchen』が3月で終了するにあたり、フィナーレを飾るイベント『漢 Kitchen Fes. 〜Last Dinner Party〜』が3月1日に東京・豊洲PITで開催される。【写真】食べる姿もそっくり…『漢 Kitchen』特別編に出演した漢と母親同イベントには、漢 a.k.a. GAMIのほか、GADORO、G-k.i.d、Charlu、Jinmenusagi、SUSHIBOYS、D.O、7、Benjazzy、MIKADO、Ralph、Red Eye、Worldwide skippa