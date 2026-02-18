浜松オートのSG「第39回全日本選抜オートレース」が開幕した。11Rは黒川京介（27＝川口）が白星発進。ただ、いつも通りの突き放すレースはできず、2着丹村飛竜に詰め寄られるシーンが再三、見られた。「もう少し、上積みを狙ってもいいのかな。予備のヘッド投入も視野に入れたい。前のタイヤの周りを点検したい」と語った。話題の新走路は1月中旬の開催以来、2節目。「手応えは前節よりは悪くなっていない」と、そこまで苦