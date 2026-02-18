東京・永田町の自民党本部自民党は衆院憲法審査会長のポストを野党から取り戻し、連立与党の日本維新の会と共に憲法改正論議の加速を狙う。今国会では、まず改正原案を作成する「条文起草委員会」の設置を目指す。衆院では与党が国会発議に必要な定数の3分の2を超える議席を確保しており、野党への圧力となる。中道改革連合は改憲への姿勢が曖昧で、どのように対応するかが議論の行方を左右しそうだ。自民と維新は連立政権合