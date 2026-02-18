先月、日本を訪れた外国人旅行者の数がコロナ禍の2022年1月以降初めて減少に転じました。中国政府が訪日自粛を呼びかけていることなどが背景にあるとみられています。政府観光局によりますと、今年1月に日本を訪れた外国人旅行者は、359万7500人で、前の年の同じ月と比べ4.9%減りました。前の年の同じ月と比べて外国人旅行者が減少したのは、コロナ禍だった2022年1月以来、4年ぶりです。この背景には、▼高市総理の台湾有事に関す