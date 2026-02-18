日本オリンピック委員会(JOC)が17日、りくりゅうペアのかわいいやりとりを捉えました。フィギュアスケートで日本ペア史上初めて金メダルを獲得した三浦璃来選手と木原龍一選手のりくりゅうペア。試合後も連日の取材対応にぐったりの木原選手は仮眠を取っていました。そこへ現れた三浦選手。フィギュアのメダリスト恒例の“ご褒美のお寿司”のお誘いにやってきました。木原選手の耳元で「お寿司食べる人」とつぶやくと、木原選手は