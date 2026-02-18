新潟県は18日、県内の公立高校入試の志願状況を発表しました。全日制と定時制を合わせた倍率は0.97倍で昨年の1.01倍より低下、全日制の倍率は0.99倍で昨年の1.03倍より低下しています。倍率が1倍を下回るのは全日制、定時制ともに1986年以来初めてです。以下、各校の募集人数に対する志願者数の倍率です。（学校名、学科名、倍率の順に記載）【普通科】新潟 普通 1.36 新潟中央 普通 0.90 新潟中央 学究コース 0.70 新潟南