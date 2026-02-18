特別国会が召集され、２月８日の衆院選で当選した広島の新人議員が初めて登院しました。開門とともに姿を現したのは、国民民主党の鍋島勢理議員です。衆院選では広島４区から出馬するも敗れ、比例で復活当選しました。広島５区で初当選を果たした自民党の山本深議員も初登院です。総理大臣の指名選挙では高市首相が再び選出されました。これを受け、第２次高市内閣が発足します。広島２区選出の平口議員は、法務大臣で再任さ