19日、薩摩地方は高気圧に覆われ各地で晴れ、天気の崩れもなく洗濯物を外に干したまま出かけられる一日です。大隅地方も朝から日差しが届き、日中はたっぷりと晴れる見込みです。種子島・屋久島地方は雲がほとんどなく快晴が続き、空気が乾燥しているため火の元には十分注意が必要です。奄美地方は時折雲がかかるものの雨の心配は少なく、夜にかけておおむね晴れそうです。19日朝は、放射冷却現象の影響で今日以上に冷え込み、