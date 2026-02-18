136mの大ジャンプは幻に終わったドイツ・ライムント(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪でスキージャンプの新種目として行われた男子スーパーチームは、3回目の第2グループ途中で、大雪により打ち切りというまさかの結末を迎えた。2回目までの成績により順位が決定し、3回目の第1グループ終了時で2位に浮上していた日本は6位だった。 【関連記事】「ひどすぎる。お粗末な仕事だ」4位ドイツも怒りぶちまけ物議を醸した“打