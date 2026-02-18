去年、滋賀県米原市の雑木林で布団にくるまれた女性遺体が見つかった事件で、警察は死体遺棄の疑いでシリア国籍の男を逮捕しました。死体遺棄容疑で逮捕されたのは、岐阜県大垣市の無職でシリア国籍のモハメド・ハムード容疑者（22）です。この事件は去年4月、滋賀県米原市大清水の雑木林で、折り畳まれた布団の中にうつ伏せで倒れている女性の遺体が見つかったものです。警察によりますと、DNA鑑定などの結果、女性は岐阜