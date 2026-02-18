2026年2月13日、映画『新劇場版 銀魂 −吉原大炎上−』が公開された。京王線に乗る銀さん、土方のマヨラーコーヒーフロートこれを記念して京王電鉄では京王沿線コラボレーション企画「『銀魂』春のぶらり旅〜どうせ暇だろ、コノヤロー。〜」を2月21日〜3月29日の期間に実施する。コラボ期間冒頭から実施されるのは、京王沿線施設を巡るデジタルスタンプラリーや、描き下ろしイラスト／描き起こしミニキャライラストを使用したコラ