アース製薬は、掃除用品ブランド「らくハピ」から、「らくハピ エアコンのニオイ・カビオールアタック」を2月20日から発売する。エアコンのセルフケア市場は、市場規模自体は拡大基調にあるものの、その認知率や使用率は未だ低い状況となっている。特に消費者がエアコンクリーナーを使用しない理由の第1位として、「使用の不安」といった心理的なハードルが挙げられており、この不安は51．4％の消費者が抱えている（2025年6月同社