「春の味覚と北京ダック食べ比べディナー」イメージロイヤルパークホテルは、3月1日〜4月28日の期間限定で、B1F 中国料理「桂花苑」において「春の味覚と北京ダック食べ比べランチ＆ディナー」を発売する。また、3月1日〜5月31日の土・日・祝日限定で「北京ダックと春の味覚食べ放題ディナー」を開催する。「桂花苑」では、サクラエビや桜の香り、青海苔の風味など華やかで軽やかな春の味覚と北京ダックの多彩な味わいを堪能できる