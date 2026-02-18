元MOMOLANDのヨンウ、キム・ヒョンジンらが出演する韓国ドラマ『ラブフォビア〜愛に臆病なあなたへ〜』（全8話）が、3月11日よりLeminoで日本独占配信されることが決定した（毎週水曜日・木曜日 最新話更新予定）。【場面ショット】『アイドルアイ』キム・ヒョンジンが見せる優しい笑顔同作は、AIが広まっていく世界で、それでも人はなぜ誰かを求めるのか、人間の心という最も計算不能な領域に踏み込むラブストーリー。物語