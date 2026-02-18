「マモルーム ダニ用 ムーミン 2ヵ月用セット」アース製薬は、手間なく簡単にダニ対策ができ、各部屋に使えてお部屋のインテリアにも馴染むムーミンデザインの器具とダニ用取替えボトルをセットにした「マモルーム ダニ用 ムーミン 2ヵ月用セット」を、3月2日から数量限定で発売する。昨今、消費者は「手間をかけず簡単にダニ対策（予防）をしたい」という実用的なニーズに加え、「虫ケア商品にも生活空間に馴染むデザイン性」を強