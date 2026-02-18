動画投稿サイトやSNSで人気の歌い手でシンガー・ソングライターの「まふまふ」が18日、自身のXを更新。手術が無事成功したことを明かした。【画像あり】まふまふ、きのう入院→即手術→成功を報告＜報告全文＞まふまふは、前日17日に「今日から入院でおやすみします！」と報告。「明日はいよいよ手術の日！はやく治して今年もたくさん音楽やろー！がんばってくるねー！」と意気込んでいた。この日の投稿では「みんなあぁあぁ