記者会見するJR西日本の倉坂昇治社長＝18日午後、大阪市JR西日本の倉坂昇治社長は18日の記者会見で、福知山線川西池田駅（兵庫県川西市）近くの踏切が作動しないまま電車6本が通過したトラブルを「重く受け止め、安全性の向上に努める」と謝罪した。近畿圏と金沢支社管内では、故障を検知する機能を春のゴールデンウイークまでに整備すると明らかにした。JR西によると、装置の故障を検知して踏切を作動させる機能があるものの