市川恵一・国家安全保障局長市川恵一・国家安全保障局長は19〜22日の日程で米国を訪問する方針を固めた。国家安保問題担当の大統領補佐官を兼務するルビオ国務長官らとの会談を予定している。米ワシントンで3月開催を見込む高市早苗首相とトランプ大統領の首脳会談に向けた調整を加速する。複数の政府関係者が18日、明らかにした。トランプ氏は4月の中国訪問に意欲を示している。日本政府はその前に日米で対中戦略の擦り合わせ