【北京共同】中国国営通信新華社は18日、日本の首相に高市早苗氏が再び選出されたことを速報した。中国は高市政権が防衛力強化を加速し、憲法改正や非核三原則見直しを進めることを警戒。対日強硬姿勢を堅持し、動向を注視する構えだ。中国は台湾有事が存立危機事態になり得るとした高市氏の国会答弁を機に反日宣伝を繰り返す。共産党機関紙、人民日報は高市政権が「新型軍国主義」を推進していると非難。今月には王毅外相がド