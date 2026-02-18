1月、日本を訪れた外国人旅行者の数はおよそ360万人で、2025年1月と比べて約5％減少しました。マイナスは2022年1月以来で、特に中国からの旅行者は約60％減りました。観光庁や日本政府観光局によりますと、1月、日本を訪れた外国人旅行者は約359万7500人で、2025年1月と比べ4.9%減少、約18万人下回りました。マイナスになるのは2022年1月以来です。スノーシーズン需要の高まりで欧米やオーストラリア、多くのアジア地域からの訪日