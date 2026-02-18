わが子にお金について教えるためには、どんなことをすればいいのか。起業家の河村真木子さんは「私は当時9歳の娘に『1カ月5万円』のおこづかいを丸投げした。親が手取り足取り細かく教えるより、『まるっとお金をあげて、まるっと自分で考えさせる』ことが大切だ」という――。※本稿は、河村真木子『外資系金融ママがわが子へ伝えたい 人生とお金の本質』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を再編集したものです。写真＝