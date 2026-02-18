中国が日本への攻撃を強めているのはなぜか。評論家の宮崎正弘さんは「中国が対外的に強硬な姿勢を演出するとき、国内では深刻で非常にまずい事態が進行している。実際習近平の周辺ではある異変が起きている」という――。（第3回）※本稿は、宮崎正弘『地獄の中国』（ワニブックス）の一部を再編集したものです。中国共産党の習近平総書記（写真＝The White House／Daniel Torok／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）■中国が高市首