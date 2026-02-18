格闘技イベント「ＯＮＥチャンピオンシップ日本オリジナル新シリーズ発表記者会見」が１８日に行われ、新シリーズ「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ」を始動することが発表された。新シリーズの開幕戦は４月２９日に東京・有明アリーナで開催。チャトリ・シットヨートンＣＥＯは同シリーズを５年間毎月、計６０大会を行うとした。その上で、開催を決めた理由を「（日本の格闘技界は）この３０年間でファンがなくなった。レベルがこんな