2014年まで遡る。韓国プロ野球のロッテ・ジャイアンツは、遠征先の宿泊施設で監視カメラを使って選手を管理していたのではないかという疑惑で批判を浴び、人権侵害の象徴のように語られた。【画像】韓国“賭博4人組”が遊んでいる様子しかし12年後の今、同球団で不祥事が起きるたびに、当時のことが笑えない冗談のように蒸し返されている。ときには「監視が必要なチーム」という皮肉まで出るほどだ。今回は台湾遠征中の賭博問題だ