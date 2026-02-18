反町隆史、大森南朋、津田健次郎がトリプル主演を務めるドラマ『ラムネモンキー』（フジテレビ系）が、視聴率の推移は穏やかながらも、SNSでは絶賛する声が多く、一部の視聴者は大ハマりしている不思議なドラマとなっている。◆昭和世代が熱狂する「1988年」の再現度同作は、映画『ALWAYS 三丁目の夕日』シリーズ、『リーガル・ハイ』シリーズ、『コンフィデンスマンJP』シリーズ（ともにフジテレビ系）、NHK大河ドラマ『どう