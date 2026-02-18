中道改革連合（以下、中道）の新代表が小川淳也氏に決まった。2月8日が投開票日だった第51回衆議院議員選挙で中道は惨敗、自由民主党が単独で316議席へと増やす大勝をおさめ、自民党が増やした118議席と同じ数を中道改革連合が減らしてしまった。【写真】創価学会と公明党の連絡協議会事前には選挙活動に強い公明党の力が生かされ、健闘すると思われていただけにその衝撃は大きかった。人々の生活と社会の変化を記録する作家の