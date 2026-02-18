顔の比率を描き変える骨格補正メイク専門家の池田 曜央子（いけだ・ようこ）です。元設計士という経歴を活かし、感覚やセンスに頼らず、理論で似合わせるメイク法を提案しています。『骨格補正メイク』は書籍化され、現在はメイクレッスンや第一印象の講座を開催しています。当方のメイクレッスンには40代以上の方が多く参加されますが、その中でもお悩みNo.1は、なんと言っても“眉毛”。若い頃と比べて左右がズレてきたり、