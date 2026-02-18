2026年2月17日、東京都台東区の東京都美術館を訪れ、日本盆栽協会主催の「第100回国風盆栽展」を鑑賞された天皇皇后両陛下と長女・愛子さま。日本盆栽協会名誉総裁を務める寛仁親王妃信子さまが出迎え、ご一家を案内した。陛下は皇太子時代から国風盆栽展に足を運び、2024年の「第98回国風盆栽展」にもご一家は揃って鑑賞されている。【写真】愛子さまがお持ちの「FURLA」のバッグを見る。他、春の訪れを感じさせる愛子さまのピ