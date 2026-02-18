『週刊文春』がMEGUMI（44）と令和ロマン・郄比良くるま（31）の熱愛を報じた。同誌の電子版で、「【スクープ撮】令和ロマン・郄比良くるま（31）＆MEGUMI（44）《「大好き♡」ラブラブメッセージ》《スペインの別邸に行こうと約束》」と題した記事を配信している。【写真】MEGUMIの元夫・降谷建志、不倫相手A子さんとのツーショット。都内近郊のキャバクラに勤務しているMEGUMIといえば、2023年9月、人気バン