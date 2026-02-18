米沢市内の飲食店2店舗で無許可の風俗営業を行ったとして、経営者と店長あわせて3人が風営法違反の疑いで警察に逮捕されました。逮捕されたのは中国国籍で米沢市中央4丁目に住む飲食店経営者の男（24）、米沢市花沢町1丁目に住む飲食店店長の女（22）、米沢市中央3丁目に住む飲食店店長の女（23）の3人です。警察によりますと、3人は共謀し、米沢市中央1丁目にある飲食店「SWEET ROUND」と「Queen」で、山形県公安委員会の許可を