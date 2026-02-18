１１日、リビーニョで、スノーボード男子ハーフパイプ予選に臨む日本の平野歩夢。（リビーニョ＝新華社記者／鄔恵我）【新華社フフホト2月18日】冬季五輪の花形競技、スノーボード。その起源は1960年代の米国にさかのぼる。雪上競技でありながら、サーフィンに着想を得て誕生したとされる。当時、米国のある父親が娘のために新しい「おもちゃ」を考案した。2本のスキー板を一つに束ね、片側にロープを付けて、雪の斜面を