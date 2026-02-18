イチゴを収穫する桐原乃愛さん＝18日午後、福岡市福岡市立南福岡特別支援学校の生徒が18日、校舎内で育てたイチゴを収穫した。障害のある人が農業で活躍する「農福連携」を進める狙いで、民間企業が開発中の自動水やり機能が付いた栽培キットを活用。生徒は収穫したばかりの赤く色づいた実をほおばり「おいしい」と笑顔を見せた。栽培は中学部と高等部の生徒約40人が昨年12月から始め、受粉などを体験した。収穫した中学部3年