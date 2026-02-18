ダイハツ工業の労働組合は18日、2026年春闘でベースアップ（ベア）と定期昇給分を合わせて月額2万2千円を求める要求書を経営側に提出した。年間一時金（ボーナス）は5.7カ月分を求めた。経営側の回答は3月18日になる見込みだという。24年は認証不正問題を受けてベアを要求しなかった。昨年は月額2万1200円とボーナス5.4カ月分を求め、満額回答を得た。