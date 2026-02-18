中部電力労働組合は18日、2026年春闘の要求書を経営側に提出した。賃金を底上げするベースアップ（ベア）と年間賞与（ボーナス）の具体的な金額は明記しなかった。浜岡原発（静岡県御前崎市）の耐震設計に関わるデータ不正を考慮した。不正について「会社の存続自体も危ぶまれる危機的状況」との認識を表明した。要求書では「成果に対する適正な年収水準」を求めた。25年春闘では平均月1万2千円のベアと年間賞与198万円を要求