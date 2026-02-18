日本政府観光局が１８日に発表した１月の訪日外国人客数（推計値）は、前年同月比４・９％減の３５９万７５００人で、単月として２０２２年１月以来４年ぶりにマイナスとなった。日中関係の悪化で中国からの訪日客が大幅に減少したことが響いた。中国からは６０・７％減の３８万５３００人だった。香港からも１７・９％減の２０万人となった。一方、韓国からは２１・６％増の１１７万６０００人となり、国・地域別で最多だった